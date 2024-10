Mondiale del fungo, che successo. Il Parco premia il nostro Settimo Baisi: "Tanti anni di giornalismo prezioso"

Al decimo anniversario del Campionato Mondiale del Fungo sorrisi, storie e racconti, sana competizione e profonda commozione con momenti che lasciano il segno. L’edizione dello scorso fine settimana, che ha avuto un successo strepitoso, ha visto oltre 450 iscritti dall’Italia, registrando un migliaio di presenze a Cerreto Laghi. Per il secondo anno è stato un ‘mondiale di svolta’ dove "non ha vinto chi raccoglieva più funghi ma chi ha saputo celebrare la bellezza nel sapere andare a raccoglierli", spiegano gli organizzatori. Premiato quindi chi ha raccolto non solo il fungo più bello, ma anche chi ha riconosciuto il valore ambientale dell’ecosistema fungo con un componimento, artistico o testuale, nel ’taccuino del fungaiolo’ e chi ha avuto la capacità di raccogliere rifiuti dal bosco. Da quest’anno una piacevole sorpresa: l’immondizia rinvenuta (complice anche la raccolta della precedente edizione) è diminuita. Altra grande sorpresa: è stato premiato dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, con una targa, il giornalista decano Settimo Baisi, 92 anni (Acquabona, Ventasso), del Resto del Carlino di Reggio, penna instancabile e intelligente che anno dopo anno racconta questa terra, con la motivazione di un "sentito ringraziamento costante e prezioso di tanti anni di giornalismo in Appennino", tra discorsi commossi e pieni di gratitudine. Il campionato, nato da un’idea di Fra’ Ranaldo, è stato organizzato dalla Cooperativa di Comunità I Briganti di Cerreto e dal Parco. Alle premiazioni Fausto Giovanelli, presidente del Parco, il direttore Giuseppe Vignali, Maura Catellani, consigliera regionale, Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso, Elio Ivo Sassi per la Provincia e consigliere del Parco. Presente il sindaco di Fivizzano Gian Luigi Gianetti, nel segno di una iniziativa che unisce Toscana ed Emilia.

Vincitori della decima edizione del Mondiale del Fungo: nella categoria singolo 1° classificato Simone De Florian (Ziano, Trento), 2° Guido Davide Croce (Imola), 3° Daniela Contini (Cintano, Torino), per altro sindaca di Cintano un comune di soli 246 abitanti; nella categoria squadre 1° La Compagnia delle Cappelle (Busalla, Genova), 2° Boletus Club (S. Stefano Magra, La Spezia), Al don di Galet (Verricchio, Rimini). Particolarmente riuscito a bordo lago l’evento ’Dalla raccolta alla padella’, laboratorio a cura dell’associazione A Passeggio nel Bosco con la messa in scena della filiera del fungo. Al ristorante Iglo, invece, ha dimostrato come impiegare i funghi in cucina lo chef micologo, già docente di Alma Scuola Internazionale di Cucina, Fulvio Vailati Canta. Riuscita e ricca di diverse specie la mostra micologica. Affollato anche il mercato artigianale ed enogastronomico, con mostre e musica itinerante, il Gruppo storico di sbandieratori di Fivizzano, pieni i bar e ristoranti con menu a tema.

Chiara Gabrielli