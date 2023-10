Mondiale del fungo per "chi rispetta di più il bosco"

È andata in rassegna la 9ª edizione del Mondiale del Fungo di Cerreto Laghi, dove la sfida era a chi "rispettava di più il bosco". Spettacolare la partenza dei 300 concorrenti (170 raccoglitori-custodi in squadra e 130 singoli). I vincitori. Nella categoria singola: 1° Jacopo Goretti (Savona), 2° Andrea Cappelletto (Piemonte), Matteo Picchi (Terranova Bracciolini, Arezzo). Categoria squadre: 1° Pieve Group (Camaiore, Lucca), 2° Fungaioli Romagnoli (Ravenna), 3° Squadra B (Bergamo). Premi speciali per i funghi più belli sono andati squadra Animals Porcinus (Parma), Jani Canali (Parma), Fabio Bardelli. Menzioni speciali: Emily Molinari, di soli 5 anni, la più giovane ’custode del bosco’, Premio eleganza a Lella di ’Gast Giochiamo anche se triboliamo’ per la ghirlanda più bella, Marco Giuntini, premio Fairplay, Zito Pacifico il raccoglitore custode venuto da più lontano (Gioa di Tauro), menzione speciale per una squadra giunta appositamente dalla Lituania. Ai vincitori la Coop Valle dei Cavalieri ha offerto il permesso annuale per la raccolta nell’Appennino.