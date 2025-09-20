Mondiali di atletica, Dosso pronta per la 4x100: "Delusioni alle spalle, ora tutto sulla staffetta"

Dopo la gara individuale dei 100 metri che l’ha vista fermarsi in una semifinale non proprio soddisfacente, ai campionati del mondo d’atletica leggera in corso a Tokyo, Zaynab Dosso torna in pista oggi alle 13,45 con la staffetta azzurra della 4x100.

Sino a ieri sera non erano state diramate le convocazioni per le quattro titolari della semifinale odierna: a parte la 26enne rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre (Polizia penitenziaria), l’Italia ha altre sette candidate ai tre posti restanti e dunque Vittoria Fontana (Carabinieri), Dalia Kaddari (Fiamme Oro) Gaya Bertello (Novatletica Chieri), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), Alessia Pavese (Aeronautica Militare), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), Amanda Obijiaku (Atletica Virtus Lucca). Alle due semifinali sono iscritte 16 nazioni e l’Italia è nella prima serie con Cile, Australia, Spagna, Paesi Bassi, Jamaica, Belgio e Francia.

Il passaggio alla finale, in programma domani alle 14,10, è riservato alle prime tre formazioni piazzate in ogni serie e ai due migliori tempi tra le escluse in prima battuta. Sulla carta la semifinale dell’Italia non è semplice, ma anche l’altra è complicata, essendoci Costa d’Avorio, Cina, Stati Uniti, Polonia, Canada, Gran Bretagna, Germania e Svizzera.

Al termine della gara individuale, la Dosso guardava già avanti: "Anche se quest’anno era iniziato alla grande, purtroppo non è finito come speravo. Questa stagione outdoor è stata travagliata, segnata da un infortunio lungo e complicato... e non raggiungere il risultato che sognavo, quello che sarebbe stato storico per il mio Paese, fa male. Lo ammetto, un pochino dentro mi spezza. Però devo mettermi alle spalle tutto e pensare al futuro, in particolare alla staffetta 4x100. Non voglio portare negatività nel gruppo delle mie compagne e dunque mi rituffo in una nuova esperienza cancellando il recente passato". Venendo invece ai prati… di casa o per meglio dire alle piste di casa, due sono le manifestazioni che in questo week end vedono impegnati tanti reggiani.

Oggi e domani pomeriggio a Piacenza si svolgono i campionati regionali cadetti, con Luca Bonini, tra gli altri, alla ricerca del grande risultato. Al Trofeo Unimore che va in scena domani pomeriggio a Modena dalle 14,30 alle 18, sono iscritti ben 54 reggiani, tra Self Montanari e Gruzza, Atl. Reggio, Castelnovo Monti, Guastalla e Reggiolo e Corradini.

Claudio Lavaggi