Mondiali di calcio balilla in Spagna. Mincheva difende l’onore reggiano

Ai prossimi mondiali di calcio balilla, in programma dal 23 al 29 giugno a Saragozza, in Spagna, ci sarà a rappresentare la provincia reggiana anche la Calcio Balilla Sport. A difendere i colori della società sportiva di Brescello ci sarà Veronika Mincheva, classe 1988, atleta bulgara di origine, molto quotata in questa disciplina, ingaggiata dalla società della Bassa alla fine dello scorso anno.

"La Calcio Balilla Sport – confida il presidente Angelo Magnani – ripone molte speranze in questa tappa spagnola. Dopo tanti successi in ambito nazionale, puntiamo a risultati anche a livello internazionale. Questo passaggio è importante perché possiamo ambire a piazzarci nelle posizioni di vertice, grazie al talento di Veronika, che vanta tanti trofei a livello globale".

Il 25 giugno tifosi e dirigenti della società emiliana voleranno in Spagna per accompagnare e sostenere Veronika, ma anche per tifare la Nazionale Paralimpica di calcio balilla, che nelle stesse giornate difenderà il titolo iridato conquistato nella precedente edizione.

"Tra gli azzurri paralimpici abbiamo tanti amici e ovviamente tiferemo per la nostra nazionale che negli ultimi tempi ci ha abituati a numerosi risultati positivi e importanti – prosegue Magnani – senza dimenticare che anche la nostra società, per anni, ha disputato campionati e vinto trofei nella disciplina paralimpica". La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, infatti, scenderà in campo nel mondiale spagnolo in contemporanea con i normodotati. Da segnalare, poi , che lo 10 giugno la Calcio Balilla Sport ha organizzato una grande festa allestita al Green Park di Sorbolo Levante, per celebrare la Stella di Bronzo ricevuta dal Cip dell’Emilia-Romagna per i meriti sportivi e per i venticinque anni di attività.

Si tratta di una società che è nata dalla passione di un gruppo di amici per lo storico calcio balilla. un’icona delle passate generazioni, uno storico passatempo della tradizione popolare. L’associazione raggruppa persone di tutte le età, cercando di coinvolgere e appassionare bambini e ragazzi ai "giochi di una volta", i divertimenti dei loro padri. Organizza tornei, prove, campionati a livello provinciale, regionale e nazionale.

Antonio Lecci