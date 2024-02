’Mondovisioni’ ai Chiostri

Stasera dalle 20 ai Chiostri di San Pietro è in programma il terzo appuntamento della rassegna "Mondovisioni", con la visione del documentario "Seven Winters in Teheran", che racconta la storia vera di Reyhaneh Jabbari, una giovane donna che nel 2007, all’età di 19 anni, subisce un tentativo di violenza sessuale da cui riesce a sfuggire, ferendo l’uomo. Ma se Reyhaneh riesce a difendersi dall’aggressore, non riuscirà a salvarsi dalla legge iraniana… La proiezione è preceduta dall’iniziativa "Docu Freaks" con intervento di May Bulletti, membro attivo della Comunità bahá’í, Alessandra Campani (associazione Nondasola), deldirettore di Reggio Film Festival, Alessandro Scillitani, e del videomaker Lorenzo Paglia. I protagonisti della serata, con la community dei Digital Freaks, introdurranno il documentario confrontandosi col pubblico.