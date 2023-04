Monica insegue il mandato bis Cocconi tenta lo sgambetto

Due liste si sfidano al confronto elettorale di metà maggio per il Comune di Castelnovo Sotto.

· La lista Centrosinistra Castelnovo Sotto appoggia la candidatura di Francesco Monica• I candidati consiglieri della lista di Centrosinistra sono: Ethel Bassi (operaia e animatrice per bambini), Alessandra Campanini (impiegata), Alfredo Dallaglio (impiegato), Andrea Dallasta (insegnante di educazione fisica), Duilio Davoli (ingegnere in pensione), Riccardo Iotti (impiegato), Debora Lambruschi (impiegata), Alice Paterlini (operatrice dell’accoglienza dei rifugiati), Stefania Perna (infermiera), Marco Rosselli (geometra), Alfredo Speroni (geologo), Sandra Torelli (impiegata).

· La sfida arriva dalla lista Insieme per Castelnovo, guidata dal candidato sindaco Roberto Cocconi• I candidati consiglieri di Insieme per Castelnovo sono: Fabrizio Ghidorsi (tecnico elettronico informatico), Pier Giovanni Massari (tecnico audio), Gabriele Ferrari (studente), Tilde Ferroni (imprenditrice), Eugenia Melloni (commerciante), Lorenzo Calzolari (perito commerciale in pensione), Alice Barone (insegnante), Angela Lusoli (lavoratore dipendente), Lisa Masini (insegnante), Alessandro Gerri (lavoratore dipendente), Davide Ferrari (libero professionista).