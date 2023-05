Monica oltre l’80% "Premiato il lavoro"

Mandato bis confermato per il sindaco di Castelnovo Sotto. Francesco Monica, con l’80,46% delle preferenze, supera nettamente la lista di centrodestra guidata da Roberto Cocconi, che per il prossimo mandato si ritrova ancora sui banchi dell’opposizione. Monica, con la sua lista ’Castelnovo Democratica’ ha ottenuto 2.207 voti contro i 536 della formazione avversaria. A votare si è recato solo il 40,47% degli aventi diritto: in 2.814 si sono presentati alle urne, 47 le schede nulle, 24 le bianche, nessuna contestata. Alla lista vincente vanno otto consiglieri, alla lista di opposizione gli altri quattro. Ma ciò che emerge è soprattutto la bassa affluenza dei votanti. "Insieme alle opposizioni – il commento del riconfermato sindaco pochi istanti dopo una prima analisi del risultato – il tema dell’astensionismo è davvero da affrontare. Riguarda tutti, è la salute della democrazia. Un argomento che deve impegnarci affinché si possano portare sempre più persone al voto".

A Castelnovo Sotto, come altrove, è sembrata mancare soprattutto la partecipazione al voto dei giovani. Spesso le nuove generazioni appaiono più "distaccate" dalla politica: non solo quella nazionale ma anche quella locale, che riguarda il voto comunale. "Ma il voto di lista – aggiunge Francesco Monica – è decisamente positivo, superando l’80 per cento. È un risultato che premia il nostro lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Inoltre, registriamo un aumento delle preferenze di 500 voti rispetto al 2018. Altro risultato nel risultato che ci rende orgogliosi di quanto fatto per Castelnovo Sotto. Per quanto riguarda il nostro impegno per il prossimo mandato, c’è l’intenzione di proseguire i progetti già avviati. Cito tra gli altri i lavori alla biblioteca, le piste ciclabili, le politiche giovanili, la cultura… Tante idee e proposte per costruire la nostra comunità".

Ovviamente, già mentre si stava concludendo lo spoglio delle schede nei vari seggi elettorali, alla sede del Pd, in centro a Castelnovo Sotto, si è cominciato a brindare, con Monica attorniato dai suoi collaboratori.

