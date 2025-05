"Monili nelle cassette di sicurezza e tenete pochi contanti in casa"

"Il fenomeno delle truffe negli ultimi tre anni è aumentato nella nostra città e sono tantissimi i tentativi da parte di veri e propri criminali professionisti che mettono in atto tutte le tecniche possibili". La dirigente delle Volanti, Angela Cutillo e il commissario Carlo Marino dell’ufficio di gabinetto della questura, mettono in guardia la cittadinanza in merito ai reati predatori. E, rilanciando la campagna nazionale della polizia di Stato dal titolo ’Più sicuri insieme’, dispensano consigli fondamentali. "Sensibilizzare è importantissimo – continuano – Invitiamo a tenere in casa poco denaro contante giusto per lo stretto necessario e soprattutto a custodire i preziosi in cassette di sicurezza. Va sottolineato che nessuno, nè le forze dell’ordine nè addetti delle società, sono autorizzati a riscuotere soldi nella abitazioni o via telefono. Se vengono fatte richieste simili, bisogna chiamare immediatamente il 112 e non consentire a sconosciuti di entrare in casa. Se c’è qualcosa da dover pagare, arriva il bollettino e si versa in posta o tramite bonifico". Un altro consiglio utile da seguire è "non condividere informazioni sui social". Perché "questi criminali professionisti studiano le abitudini delle vittime da colpire, riuscendo a carpirne poi la fiducia grazie alla conoscenza dei nomi dei figli per esempio ottenuti sempre tramite l’inganno o una dialettica furba al telefono".

Dietro di loro, proprio come nel caso in questione illustrato ieri in conferenza stampa in questura, "spesso si celano vere e proprie organizzazioni – prosegue Cutillo – Di recente un’operazione della squadra mobile della questura di Genova ha sgominato una banda specializzata che aveva basisti nel napoletano", proprio come il 20enne arrestato tre giorni fa a Reggio. "Da un lato questi fenomeni sono diventati un problema, ma dall’altro c’è una pronta risposta da parte delle forze dell’ordine", aggiunge Marino. Infine il monito: "Non bisogna vergognarsi di denunciare. Spesso purtroppo è facile caderci, perché utilizzano escamotage convincenti".

dan. p.