"Monopattini, le corse crescono del 20,5%"

Voi Technology, azienda svedese che ha una flotta di monopattini in 7 città italiane (Torino, Milano, Rho, Reggio, Modena, Roma e Palermo) segnala che nella nostra città sono state effettuate 84.000 corse (+20,5% rispetto al 2021) per 172.000 chilometri percorsi (+18% rispetto al 2021).

I risultati dell’azienda confermano la tendenza di crescita, avvenuta lo scorso anno, registrata dall’Osservatorio della Sharing Mobility, con un aumento di corse del 61% nel 2021 rispetto al 2020.

Secondo il TomTom Traffic Index, il livello di congestione del traffico a Reggio è del 17%: ciò significa che per un tragitto urbano che necessita di trenta minuti, a Reggio se ne impiegano 35. Durante le ore di punta, questo valore aumenta fino a 11 minuti.

Le rilevazioni compiute da Voi Technology hanno mostrato che circa il 16% delle corse effettuate sui propri monopattini rossi nel corso del 2022 sono state ad integrazione di un altro mezzo di trasporto pubblico.

"Ciò indica – si legge in una nota – che il monopattino elettrico è sempre più considerato dai reggiani come un mezzo per rendere più veloci ed efficienti i propri tragitti giornalieri, non solo ad integrazione, ma anche come veicolo preferito per i propri spostamenti in città".