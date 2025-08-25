Monopattini,. Tarquini elogia. Cavallaro

Il post di Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, sulle sanzioni elevate nei confronti dei conducenti di monopattini senza casco nel suo territorio, ha trovato l’appoggio del capogruppo di Lista Civica per Reggio e fondatore dell’associazione Reggio Civica, l’avvocato Giovanni Tarquini. "Mi complimento personalmente con il sindaco Emanuele Cavallaro – dice Tarquini – che nel Comune di Rubiera sta facendo rispettare le norme del Codice della Strada, dopo aver dato ampia informazione e comunicazione ai cittadini dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge per l’utilizzo improprio di monopattini. In attesa dei decreti attuativi sugli obblighi di assicurazione e di identificazione con il targhino, le regole attualmente in vigore prevedono che i monopattini devono essere dotati di luci, di freni su entrambe le ruote e chi li guida deve indossare il casco. Non possono circolare sui marciapiedi e non devono superare i 50 km orari sulle strade e i 6 km orari nelle zone pedonali".

Tarquini passa poi ad analizzare la situazione a Reggio, spronando il sindaco Massari a copiare il collega rubierese: "In città queste regole vengono rispettate e fatte rispettare? A mio avviso, rispettate poco e fatte rispettare ancora meno. Auspichiamo che ciò avvenga anche a Reggio: se lo ha fatto il sindaco di Rubiera perché il sindaco di Reggio non lo fa? Anche a Reggio si dovrebbero promuovere nuove campagne informative ed educative e, soprattutto, sollecitare ed organizzare i controlli della Polizia locale. Il sindaco Massari lo sta facendo? Magari, tra un dibattito e l’altro a Festareggio, ovviamente sempre autocelebrativi, sui grandi temi sindacali e una seduta di team building al Castello di Bianello, provi a copiare gli esempi virtuosi semplicemente messi in atto dagli amministratori dei comuni vicini".

Cesare Corbelli