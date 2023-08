Monopattino elettrico scatena un incendio in un appartamento

Le fiamme sono partite da un monopattino lasciato in carica che avrebbe causato un cortocircuito elettrico. Tanta paura nella notte tra ieri e martedì, in via Fenulli a Reggio, in un appartamento al civico 51 di una palazzina.

Erano circa le 2,30 quando è scattato l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente per estinguere l’incendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti, con gli occupanti che si sono svegliati in tempo sentendo l’odore di bruciato. Così sono usciti e hanno chiamato aiuto. I danni sono limitati, anche per il tempestivo intervento dei pompieri, sono limitati all’impianto elettrico e ad alcuni arredi interni. Una volta spento il rogo, hanno accertato che tutto è scaturito dal monopattino elettrico lasciato in carica.