Monopattino, istruzioni per l’uso. In cattedra gli agenti della Polstrada

Successo a Scandiano per il progetto di educazione stradale ‘Il monopattino itinerante’. Giunto alla sua quarta edizione, ha visto il coinvolgimento di 240 studenti dell’istituto Gobetti di Scandiano i quali, accompagnati dagli agenti della polizia stradale di Reggio e supportati dai colleghi della polizia locale di Scandiano, hanno approfondito con attenzione la propria esperienza sulla nuova mobilità sostenibile rappresentata dal monopattino elettrico. Durante le sei giornate di formazione, i giovani hanno partecipato ai corsi teorici realizzati dagli agenti della polizia stradale che, attraverso test, video, slide e materiale informativo, hanno sensibilizzato gli studenti sulle regole previste per la circolazione sulla strada nonché i rischi correlati ad eventuali errati comportamenti quando si circola sulla strada. All’interno degli spazi scolastici è stato predisposto un percorso didattico dove i giovani in sicurezza hanno provato i veicoli elettrici effettuando così quella pratica che ha permesso loro di comprendere al meglio le nozioni teoriche fornite dai poliziotti. L’insegnante referente dei progetti di educazione stradale dell’istituto Gobetti professoressa Gabriella Batistini ha espresso soddisfazione "per il progetto ‘Il monopattino itinerante’ che ha coinvolto le quarte classi. Un’esperienza positiva. Ringraziamo Robert Barbieri (sostituto commissario della Polizia di Stato) per la sua disponibilità, entusiasmo e impegno nei confronti dell’istituto promuovendo anche altre iniziative di educazione stradale a tutte le classi durante l’anno scolastico. Molto apprezzate le attività in cui sono stati illustrati i comportamenti da rispettare sul monopattino. Nei mesi scorsi abbiamo pure affrontato, durante altri incontri, le tematiche sulle norme da seguire sulla tutela da internet per le prime e seconde classi del Gobetti".

Matteo Barca