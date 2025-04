"Monopoli era giustamente ossessionato dai possibili abusi su minori"

"Sì, Francesco Monopoli era ossessionato da possibili abusi sui minori, ma era una sua chiave di lettura. D’altra parte un pubblico ministero non ha l’ossessione di capire se dietro un giovane che spaccia qualche grammo di droga vi sia una rete più ampia?".

È proseguita anche ieri l’arringa difensiva per Monopoli, assistente sociale imputato nel processo sui presunti affidi illeciti a Bibbiano, per il quale il pm Valentina Salvi ha chiesto 11 anni e mezzo di condanna. L’avvocato Nicola Canestrini si è soffermato sullo stress lavorativo che lamentavano nel maggio 2018 alcune operatrici dei servizi sociali: "Nel gruppo si lavorava tanto su situazioni che non potevano essere considerate carte da cui lasciar cadere la penna a orari prestabiliti". Di burnout ne parlò anche Cinzia Magnarelli, che patteggiò la pena, e una collega, pur convenendo con lei, le replicò in chat: "Si fa un’esperienza che tutti dovrebbero fare. Poi si deve andare in altri lidi".

Canestrini rimarca: "Lei non ha parlato di delinquenti che falsificavano. Pure Monopoli manifestò più volte la volontà di andare via, ma non lo fece: voleva prendersi cura dei minori almeno fino a quanto il gruppo non sarebbe stato formato per lavorare da solo". Il legale accenna a una mail dell’aprile 2015, dove un’operatrice diceva di voler sondare il problema burnout tra i colleghi, "tema più indagabile - sostiene Canestrini - rispetto a fantomatiche sette di pedofili". Il difensore ha insistito sui punti della pubblica accusa ritenuti deboli. Richiama la testimonianza di un’assistente sociale: "Lei disse che Monopoli non spinse per l’allontanamento di una bambina (non al centro del processo, ndr), che erano stati disposti incontri vigilati col padre e che non fu neppure mandata alla onlus ’Hansel e Gretel’ per la psicoterapia. Manca dunque il riscontro del ’sistema’: la teste del pm - sostiene - pesa come un macigno sull’accertamento della tesi investigativa".

Si sofferma a lungo su un’altra chat tra colleghe, composta da oltre 8mila messaggi, dove compaiono critiche a Monopoli: "Non era uno strumento professionale, ma goliardico e serviva a decomprimere lo stress lavorativo. Una teste ci ha riferito che lei stessa fece affermazioni ironiche su Monopoli. Su di lui riferì che appariva affaticato dalla gestione dei casi e che gli fecero notare che non staccava abbastanza perché nel weekend faceva corsi di approfondimento sui minori". Poi, difendendone la professionalità, solleva un paradosso: "Alcuni non volevano lavorare con Monopoli perché lui non voleva assistere inerme a situazioni di rischio abusi sui minori che se non avesse compreso per tempo avrebbe vissuto come un peso sulla coscienza. Non vi fu alcun pregiudizio interventista: lui si attivava subito in situazioni di urgenza anche a discapito di quelle ordinarie, come farebbe pure un avvocato che si mobilita dopo un arresto accantonando altri casi". Parte dell’arringa è stata pronunciata ieri anche dall’avvocato codifensore Giuseppe Sambataro: "Le accuse si sono rivelate ombre su muro: quando ci siamo avvicinati non c’era nulla".

Alessandra Codeluppi