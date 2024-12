Monossido da generatore di corrente acceso dopo il blackout: coppia intossicata

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 – Marito e moglie di 80 anni sono rimasti intossicati ieri sera dal monossido di carbonio nella loro abitazione a Ca’ Bertacchi di Viano, nel Reggiano.

I due anziani sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Fidenza per un trattamento in camera iperbarica. Non versano in pericolo di vita.

A provocare l'intossicazione sarebbero stati i fumi fuoriusciti dallo scarico di un generatore di energia elettrica - attivato presumibilmente in seguito al fatto che erano rimasti senza corrente a causa dei blackout dovuti al maltempo di questi giorni - fumi che hanno saturato la casa.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, anche vigili del fuoco, carabinieri della tenenza di Scandiano e personale di Ireti.