Monossido da caldaia, intossicata famiglia a Reggiolo

Sono intervenute due ambulanze

Reggiolo (Reggio Emilia), 6 gennaio 2023 - Un problema alla caldaia di un’abitazione ha provocato l’intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto una famiglia di cinque persone: padre, madre e tre figli. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Reggiolo, alle porte del paese. Le condizioni più gravi sono apparse quelle del capofamiglia, in cinquantenne. Quando ha manifestato un malessere generale sono stati chiamati i soccorsi. Solo all’arrivo degli operatori dell’ambulanza della Croce rossa locale ci si è accorti che anche la moglie non stava bene. E si è capito che la causa poteva essere l’intossicazione. Immediato l’allarme anche ai vigili del fuoco, giunti sul posto per staccare la caldaia e mettere l’area in sicurezza. A bordo di due ambulanze la famiglia è stata portata alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza per i trattamenti sanitari con ossigenazione. L’uomo è apparso nelle condizioni più serie, ma non risulta essere in pericolo di vita. In mattinata sono stati dimessi. Lievi appaiono invece i livelli di intossicazione degli altri suoi familiari, dimessi dopo i trattamenti in camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire accertamenti. Appena pochi giorni fa un’altra famiglia era rimasta intossicata nella vicina Fabbrico, in quel caso per i fumi sprigionati durante una grigliata nel garage di casa.