Rio Saliceto (Reggio Emilia), 28 febbraio 2020 - Soccorsi mobilitati in mattinata in centro a Rio Saliceto per una intossicazione da monossido di carbonio in una abitazione di piazza Tricolore. Dalla casa non rispondevano un uomo e una donna di 48 e 45 anni, che erano all’interno. Si è pensato a un infortunio domestico. Sono intervenuti i vigili del fuoco per l’apertura della porta, insieme alle ambulanze della Croce rossa, automedica, autoinfermieristica, polizia locale e carabinieri. Un notevole dispiegamento di forze per prestare soccorso alla coppia intossicata dal monossido di carbonio.

Si è reso necessario il trasporto d’urgenza alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza. E per velocizzare il trasferimento dei pazienti la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire gli elicotteri di soccorso di Bologna e di Pavullo, atterrati nei pressi del campo sportivo. Qui i due intossicati sono stati caricati sui velivoli per essere poi trasportati alla camera iperbarica, per la terapia ossigenante. Entrambi sono apparsi coscienti, anche se comprensibilmente intontiti dagli effetti del monossido. Sul posto anche il sindaco Lucio Malavasi, che ha seguito la fase dei soccorsi nella piazzetta in centro al paese, non distante dal municipio. Ovviamente sono state avviati accertamenti sulle cause della fuoriuscita del monossido, con l’intervento di vigili del fuoco, polizia locale a carabinieri.