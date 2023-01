Monossido di carbonio, donna intossicata in un ristorante

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio in un ristorante di Rubiera per una donna rimasta intossicata dal monossido di carbonio. La donna lavora nel locale e si è sentita male mentre si trovava all’interno del ristorante, chiuso al pubblico quando è stata colpita dal malore. E’ stata attivata la centrale operativa del 118 che ha subito coordinato l’emergenza. Momenti di paura e apprensione per la donna, fortunatamente sempre cosciente durante i soccorsi.

La donna è stata portata in ospedale in ambulanza per essere sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso da parte dei medici. Le sue condizioni sono state inizialmente giudicate di media gravità. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio. I pompieri hanno eseguito le verifiche del caso nel ristorante in cui si è verificata l’intossicazione da monossido di carbonio. A Rubiera si sono portati pure gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Soltanto giovedì sera una famiglia marocchina di cinque persone era rimasta intossicata dal monossido di carbonio in via Gonzaga a Reggiolo.