Monossido, soccorsa una pensionata di Reggiolo

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco

Reggiolo (Reggio Emilia), 9 gennaio 2023 - Un nuovo intervento nella Bassa per un sospetto caso di intossicazione da monossido di carbonio. E’ accaduto nella tarda serata di ieri ancora una volta a Reggiolo, dove appena pochi giorni prima si era verificato un simile episodio. In centro paese è scattato l’allarme di fronte a una difficoltà respiratoria di una pensionata ultraottantenne. Si è pensato agli effetti di patologie croniche. Ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, è scattato il cicalino dell’impianto di rilevamento gas, in dotazione alla Croce rossa locale, intervenuta sul posto insieme al personale sanitario dl’autoinfermieristica dell’ospedale della Bassa. E’ dunque stato avviato l’accertamento, che ha previsto il sopralluogo dei vigili del fuoco, i quali non hanno trovato tracce del monossido, che era invece presente nell’organismo della pensionata, come hanno poi evidenziato gli accertamenti sanitari in pronto soccorso a Guastalla. Per fortuna ci si è accorti in tempo della situazione, evitando guai peggiori. Sono stati sottoposti ad accertamenti anche i familiari che erano in casa con la pensionata, senza rilevare anomalie. Al momento l’impianto di riscaldamento è stato bloccato, in attesa del controllo di un tecnico specializzato. Appena pochi giorni prima a Reggiolo si era verificato un altro caso di intossicazione per il malfunzionamento della caldaia, con un’intera famiglia di cinque persone trasferita all’ospedale di Fidenza per il trattamento di ossigenazione.