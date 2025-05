Mons Camisasca e la memoria del beato Rolando

Ricorre oggi la festa liturgica del Beato Rolando Rivi Martire: si ricorda il giorno in cui, a guerra finita, il papà Roberto riportò la salma del figlio a San Valentino, su un biroccio trainato da un cavallo dopo l’uccisione avvenuta pochi giorni prima (13 aprile 1945). Il "Comitato Amici di Rolando Rivi" organizza stasera presso la Pieve di San Valentino alcuni momenti per ricordare il beato. Si parte alle 18,30 con la benedizione del nuovo contenitore per l’urna di cristallo del Beato Rolando e la benedizione dell’Olio di Rolando. Alle 19 Santa Messa, presieduta da monsignor Massimo Camisasca Vescovo Emerito di Reggio Emilia-Guastalla mentre a seguire, alle ore 20, la cena. Le offerte raccolte andranno a sostegno di progetti in aiuto ai cristiani profughi.

Cesare Corbelli