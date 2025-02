Monta la rabbia dei pendolari: "Treni, soppressioni inaccettabili"

"La risoluzione del problema non è certo la soppressione delle fermate nelle stazioni frazionali, visto che nonostante i nuovi orari continuano a ripetersi ritardi nelle corse e soppressioni improvvise di treni". Lo dicono i pendolari del gruppo "Ritardo treno Reggio-Guastalla", che segnalano come lunedì si siano vissuti nuovamente gravi disagi per studenti e lavoratori. E non sono mancati problemi neppure ieri mattina. "Il treno Guastalla-Reggio delle 13,38 di lunedì è stato cancellato, con disagi per gli studenti che dovevano tornare a casa. Stessa situazione con il Reggio-Guastalla di martedì mattina, cancellato per studenti e lavoratori, lasciati a piedi. Non se ne può più", ribadiscono alcuni utenti del servizio ferroviario locale. E un genitore racconta pure i problemi vissuti dal figlio in seguito alla mancata partenza del treno che avrebbe dovuto portato a casa: "Il ragazzo è rimasto ad aspettare in stazione centrale che lo andassi a prendere in auto, per evitargli una lunga attesa. Nel frattempo, però, è stato avvicinato da tre individui che l’hanno accerchiato e spintonato, tentando probabilmente di derubarlo. Zero sicurezza e inaffidabilità dei servizi pubblici".

La situazione, almeno per quanto riguarda il rispetto degli orari delle corse ferroviarie, sembra invece essere "migliorata". Questo, almeno, è ciò che dichiarano dalla Regione Emilia-Romagna, con l’assessore Irene Priolo e i responsabili di Fer e TPer che nei giorni scorsi hanno spiegato come "dopo un mese di monitoraggio dall’avvio del nuovo orario, il 7 gennaio scorso, si registrano esiti positivi", aggiungendo poi il ripristino – ma solo a partire dal 17 marzo – della fermata di Pieve Rossa per i treni 90169 (Guastalla-Reggio Emilia delle 6,20) e 901802 (Reggio S. Lazzaro-Guastalla delle 14,16), con l’eventuale anticipo di un minuto. Ma non mancano le interrogazioni politiche presentate di recente a livello comunale, provinciale e regionale, da esponenti di centrodestra e centrosinistra, per avere risposte certe sulle soluzioni previste a favore dei cittadini-utenti.

Antonio Lecci