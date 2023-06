Montaggio e smontaggio, contratto indeterminato

Azienda è alla ricerca di una figura che si presti all’attività di montatore e autista. La risorsa dovrà occuparsi principalmente di svuotare locali di abitazioni private e uffici. Si richiede una lunga esperienza nello smontaggio ed, eventualmente, nel rimontaggio di arredi. Dal candidato è gradita una grandissima propensione al lavoro in squadra, una straordinaria capacità organizzativa per lo svolgimento di un lavoro di squadra efficace e, soprattutto, un’ottima capacità relazionale. Per ricoprire questa mansione al candidato sarà richiesto anche il possesso della patente di tipo B. Il luogo e la sede di lavoro dove si svolgeranno le attività è a Reggio Emilia, in Viale Aldo Moro, 38. Alla nuova risorsa verrà proposto fin da subito un contratto a tempo indeterminato, con orario full time dalle: 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18. La posizione corrisponde alla qualifica Istat: Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno.