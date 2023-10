Azienda ricerca addetto al montaggio meccanico al banco. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Si offre un contratto di apprendistato. L’orario di lavoro previsto è: 7 - 12 13 - 16. Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità in conformità al D.Lgs 1962003, è quindi garantita la massima riservatezza con tutti i profili coerenti con quanto ricercato. Qualifica ISTAT: Personale non qualificato delle attività industriali