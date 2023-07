Montaggio meccanico per industria

Azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine rettificatrici e affilatrici per lame industriali ricerca addettoa al montaggio meccanico. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Illa candidatoa sarà inseritoa con contratto di apprendistato e svolgerà le seguenti mansioni: montaggio meccanico di macchinari settore automazione industriale, utilizzo strumento di misura e interfaccia con altri reparti. Si richiede preferibilmente minima conoscenza del disegno meccanico. Luogo di lavoro: Correggio (RE) .