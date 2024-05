Montagna, 7 municipi al voto per un totale di 16 pretendenti

In montagna, sono 7 i Comuni al voto.

BAISO

A Baiso, per il centrosinistra l’attuale vicesindaco Fabio Spezzani, "Baiso futura" e per il centrodestra Eliano Battistini, "Baiso che cammina", ex sindaco.

CASTELNOVO MONTI

A Castelnovo, per il centrosinitra Emanuele Ferrari, "Insieme per Castelnuovo" e per il centrodestra Ermanno Briglia "Castelnovo al centro".

CARPINETI

A Carpineti, Patrick Fogli con "Carpineti civica", Giuseppe Ruggi con "Bene comune per Carpineti" e Fabio Pignedoli con "Carpineti si rinnova".

TOANO

Per il centrosinistra Simone Casoni, "Insieme per Toano", Leonardo Perugi, "Toano Carpe Diem" e Romano Albertini (attuale vicesindaco) "Toano che vorrei".

VETTO

Per il centrosinistra Fabio Ruffini punta al terzo mandato con "Lista civica per Vetto". Danilo Giansoldati con "Lista civica vettese".

VILLA MINOZZO

L’attuale sindaco Elio Ivo Sassi in corsa "Lista civica per Villa Minozzo Sassi sindaco", Simone Gaspari "Un avvenire per Villa Minozzo"

VEZZANO

Saranno due le liste in campo a Vezzano. Il primo cittadino uscente Stefano Vescovi dovrà sfidare l’avvocato Maria Luisa Ferrari, candidato sindaco del centrodestra. Il centrosinistra, per la prima volta, non presenterà una lista e appoggerà Vescovi e la sua civica ‘Siamo Vezzano’. La lista ‘Insieme per Vezzano’ di Ferrari è appoggiata da FI, Lega, FdI e Noi Moderati.

Settimo Baisi