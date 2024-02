’Montagna antifascista’ insorge: "No alla cittadinanza a Navalny"

No alla cittadinanza onoraria ad Alexsei Navalny a Reggio Emilia: “Montagna antifascista“, un gruppo di antifascisti reggiani chiede che sia ritirato l’ordine del giorno presentato a Reggio dal consigliere comunale Pd Paolo Genta perché, spiegano, "ancora una volta, l’ennesima da tre anni a questa parte, ci troviamo di fronte alla mistificazione di un nazifascista". Nel comunicato, nessuna parola su Putin, sulla detenzione e sulla morte di Navalny. "Ci troviamo ancora a dover assistere a una nuova pesantissima mistificazione verso l’ennesimo nazista dichiarato - spiegano -. Quello che stiamo leggendo in questi giorni sui quotidiani locali sul tema Navalny è un affronto alla città di Reggio che ricordiamo è Medaglia d’oro alla Resistenza, patria dei Fratelli Cervi e territorio martoriato dagli eccidi nazifascisti. Abbiamo preso atto delle prese di posizioni di esponenti politici che decantano un dichiarato nazista, omofobo, xenofobo come esempio di libertà e democrazia e testuali parole ammirano ‘il suo impegno, la sua passione, il suo amore per la verità e la democrazia ne hanno fatto per me un esempiò, e ricordano il suo sacrificio come ‘monito contro ogni forma di autoritarismo o oppressionè. Lette queste dichiarazioni ci chiediamo se questi politici conoscessero realmente Navalny, famoso per le sue marce con i nazisti russi, persona che postava video ‘con paletta alla manò, dicendo che gli immigrati erano scarafaggi da schiacciare, ma soprattutto personaggio che diceva apertamente che l’Ucraina non aveva diritto di esistere".