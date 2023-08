Montagna e turismo: fare il pieno costa di più

Se in città il prezzo della benzina arriva a sfiorare i due euro al litro, la situazione in provincia non è da meno. Specialmente l’Appennino si avvicina ai costi maggiorati degli ultimi giorni: a fornire una panoramica non sono i dati ministeriali, ma le segnalazioni degli stessi cittadini, fatte sull’applicazione Prezzi Benzina.

In base alla localizzazione del proprio cellulare, sul cellulare vengono indicate le stazioni di rifornimento più vicine e i loro prezzi, a seconda del carburante che serve.

Ecco allora che molti di quelli indicati con bandierina rossa (cioè quelli più dispendiosi che passano a essere, a seconda del prezzo decrescente, bandierine arancioni e verdi) si avvicinano a quota 1,99 al litro che, stando ai dati di Osservaprezzi (sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy) è il massimo di spesa per la benzina a Reggio città.

Molti si adeguano su cifre che superano di pochi centesimi la soglia di 1,90 al litro, come per esempio la stazione Eni in via Venturi, a Bibbiano, che arriva a 1,94. Altri stazionano, per così dire, nel mezzo: esattamente a 1,95 euro al litro. È il caso della stazione Eni via Marconi a Cadelbosco di Sopra, il distributore Q8 di via Mazzini a Scandiano e un’altra Eni, sulla Statale di Casalgrande.

In quest’ultimo gruppo rientra anche la stazione Retitalia di via Bagnoli a Castelnovo Monti, che tuttavia rimane ancora sotto la media dei distributori più cari in zona appenninica. Già altri tre, infatti, si stazionano su 1,98 euro al litro: due sono stazioni Ip, una via Crispi a Carpineti e l’altra in via del Poggio a Villa Minozzo, e c’è anche il distributore Ego di via San Rocco a Ligonchio. In questo quadro, quindi, la zona della montagna si distingue per avere in generale una soglia leggermente più alta.

Come puntualizzato infatti dal presidente di Federconsumatori Reggio, Rino Soragni, l’aumento dei prezzi coincide - tra le altre cose - con l’arrivo di agosto e del periodo delle ferie per la maggior parte dei cittadini, il che ovviamente porta con sé una maggiore libertà di spostamenti, anche e soprattutto in automobile.

A voler vederci di nuovo una connessione, dunque, non dovrebbe sorprendere questo piccolo stacco tra l’Appennino, che è zona turistica, e tutto il resto del territorio.

g.ben.