Montagna imprevedibile: "Sicurezza prima di tutto. Ma c’è stata imprudenza"

"La sicurezza prima di tutto, ma senza abusi del Soccorso Alpino". Il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Fausto Giovanelli, interviene nel dibattito acceso in questi giorni dopo i recenti interventi di soccorso del fine settimana.

Giovanelli ha seguito gli ultimi due interventi del Soccorso Alpino sul Ventasso e sul Cusna. "Sì, e devo dire che, in entrambi i casi, c’è stata un po’ di imprudenza. Premetto che la montagna comporta sempre un certo rischio. Tuttavia i due casi sono molto diversi tra loro".

Lei crede? "Be’, nel primo, considerando la giornata, credo si sia affrontato il percorso con poca attenzione anche se il rischio era contenuto e il soccorso si è rivelato piuttosto semplice. Il secondo intervento, invece, legato alla valanga del Cusna, è stato più pericoloso. Da un lato, chi si è avventurato era ben attrezzato, ma forse il punto scelto era troppo delicato. Non sempre l’equipaggiamento può sostituire la prudenza. Fortunatamente, in entrambi i casi i soccorsi si sono conclusi con successo".

Negli ultimi anni questi episodi in Appennino sono sempre più frequenti. Perché? "Credo che in parte sia legato al fatto che negli ultimi tempi l’Appennino è diventato più imprevedibile rispetto al passato. Le nevicate sono più brevi ma molto intense, rendendo la neve meno stabile. L’inverno in Appennino va preso molto seriamente: le escursioni termiche tra il giorno e la notte creano ghiaccio e rendono il terreno insidioso. Inoltre, la montagna è diventata più popolare, attirando anche escursionisti meno esperti".

Come se lo spiega? "Oggi l’approccio alla montagna è molto meno graduale e più improvvisato. Avere tutta l’attrezzatura nuova non colma l’inesperienza. Bisogna capire che l’Appennino è cambiato e che, soprattutto d’inverno, l’incertezza è maggiore. La mancanza di stabilità climatica rende tutto più imprevedibile. In alcune zone non basta avere l’Artva per poter andare ovunque, anche se, nel caso del Cusna, ha fatto la differenza e ha salvato la vita a due persone. In questa stagione, poche centinaia di metri di altitudine possono cambiare completamente la qualità e la quantità del manto nevoso".

Che cosa ne pensa della proposta di far pagare alcuni interventi di soccorso, come già avviene in altre parti d’Italia? "È una questione complessa e andrebbe valutata caso per caso. Per fare un esempio semplice: se una persona va a funghi, si perde e costringe a mobilitare l’elisoccorso, è chiaro che la questione merita una riflessione. Non so se introdurre un costo possa davvero essere un deterrente, ma è certo che l’accesso gratuito a un servizio, nel lungo periodo, può portare ad abusi. Non ho una risposta definitiva su questo tema: la questione andrebbe affrontata ascoltando chi si occupa di interventi ogni giorno. In ogni caso, la priorità deve sempre essere la sicurezza".

Pensa che una soluzione possa essere far pagare solo alcuni interventi specifici? "Non è semplice, perché spesso non c’è il tempo di valutare con precisione la gravità della situazione. È giusto evitare che la chiamata ai soccorsi diventi un gesto superficiale, ma allo stesso tempo non è sempre facile stabilire immediatamente le reali condizioni di chi si trova in difficoltà. Va trovata una soluzione sostenibile, considerando anche che certe difficoltà già esistono in un normale pronto soccorso ospedaliero, figuriamoci su una montagna come il Cusna. Il servizio deve essere usato con criterio, senza eccessi, anche perché ha costi significativi".

Si potrebbe prendere spunto dai modelli adottati in altre Regioni? "Me lo sono chiesto più volte. Una possibile soluzione potrebbe essere un’assicurazione accessibile, in grado di coprire parte delle spese. Ma non esiste una risposta semplice. In ogni caso, va ricordato che gli operatori del Soccorso Alpino hanno un livello di specializzazione altissimo e che anche la loro sicurezza, durante gli interventi, non deve essere trascurata".

Elia Biavardi