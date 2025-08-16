Con la montagna non si scherza: “Molti imitano mode e influencer, il vero pericolo è l’imprudenza”

Reggio Emilia, 16 agosto 2025 – Il caldo insopportabile della pianura spinge tanti reggiani a scegliere il nostro Appennino come meta preferita per il weekend lungo di Ferragosto. Sempre più spesso, purtroppo, si verificano incidenti o episodi in cui vengono chiamati in causa i soccorsi, dovuti all’imprudenza o alla leggerezza di chi prende la montagna sotto gamba. “Adesso c’è tanta gente che frequenta l’Appennino – dice il presidente del Cai reggiano, Alberto Fangareggi – c’è stato il boom dopo gli anni pandemici. Anche certi sport magari un tempo meno praticati, penso alla mountain bike, ora vanno più ’di moda’, passatemi il termine. Questo ha portato a più incidenti ma, oltre al mero fatto statistico, la causa va cercata nell’impreparazione delle persone”.

Il classico incidente in montagna è legato all’abbigliamento inadeguato.

“Molte volte vengono soccorse persone che, per fare un esempio, si sono avventurate in posti impervi con scarpe non adeguate o con magliette leggere e poi rischiano l’ipotermia, ma questa è solo una piccola parte del problema”.

Ci spieghi meglio.

“Di base deve esserci la preparazione. Se pianifico una gita in montagna devo studiare il percorso, sapere la difficoltà, la lunghezza, il dislivello, se ci sono solo sentieri o parti rocciose, se passo per punti dove ci sono burroni. Poi va considerata anche la parte metereologica”.

Ovvero?

“È fondamentale pianificare l’orario di partenza dell’escursione. Di solito in montagna i temporali avvengono al pomeriggio, quindi meglio partire prima, controllare le condizioni meteo sul telefonino se si è indecisi, senza contare che partire presto ha un altro vantaggio”.

Cioè?

“Facciamo gli scongiuri ma se dovesse capitare qualcosa, i soccorsi avrebbero più tempo prima che faccia buio e le condizioni per le ricerche sarebbero decisamente migliori. Anche se bisogna fare un’altra considerazione”.

Quale?

“Uno non deve sentirsi sicuro del fatto che in caso di incidente c’è il Soccorso Alpino. Intanto in Emilia-Romagna non paga chi chiama l’intervento ma la spesa per ogni uscita è di migliaia di euro a carico della collettività. Poi magari l’elicottero impegnato a soccorrere una persona che si è persa a causa di impreparazione non è disponibile per altri che hanno avuto incidenti ben più gravi”.

Insomma ci sono davvero tanti aspetti da considerare.

“Non ultimo, la compagnia. Devo capire chi c’è nel gruppo. Per esempio, se ci sono dei bambini può essere che una parte di montagna sia troppo difficoltosa per loro ed è bene prepararsi. Poi vorrei dare un altro paio di consigli”.

Prego.

“Anche se c’è il sole portare sempre qualcosa per ripararsi, qualcosa da mangiare e non fidarsi troppo della tecnologia. Internet è utilissimo per studiare la montagna, ma in caso di batteria scarica o caduta del cellulare meglio avere con sé la classica vecchia cartina”.

Ultimamente c’è la brutta tendenza di emulare gli influencer dei social.

“Che fanno sembrare tutto facile. Una persona vede le fotografie sulle cime o sulle ferrate e allora scatta il problema dell’imitazione: è un aspetto decisamente negativo e pericolosissimo”.

Come Cai cosa proponete per preparare le persone alla montagna?

“La nostra sezione conta più di tremila soci, organizziamo corsi di escursionismo, alpinismo mountain bike, sci alpinismo e tanto altro. Suggeriamo un approccio graduale: proponiamo gite organizzate con direttori di escursioni e persone con esperienza nel gruppo che accompagnano quelli alle prime armi in percorsi con difficoltà via via crescente, in modo che prendano confidenza. Poi ci adoperiamo per la manutenzione ordinaria della montagna sui 400 km di sentieri della provincia”.