"Montagna senza medici, intervenga la Regione"

In 4 Comuni su 7 dell’Unione Appennino manca un medico di base: Carpineti, Toano (Cavola), Ventasso (Ligonchio), Villa Miniozzo (Val d’Asta). L’ultimo a rinunciare all’incarico nell’alta Val d’Asta (piccoli paesi distribuiti in 140 kmq) è stato il dottor Ngwane John Paul Masango che non si è dato neppure il tempo di relazionarsi con gli abitanti locali. Il fatto che non ci siano medici è un problema serio, soprattutto in montagna dove viva una elevata percentuale di popolazione anziana e per di più in paesi distanti e carenti di servizi. Due giorni fa se ne è discusso con i responsabili dell’Ausl di Reggio, che ha promesso impegno. I consiglieri regionali della Lega, Gabriele Delmonte e Maura Catellani, spronano la Regione: "Sostenga anche economicamente i Comuni delle Aree Appenniniche e le Ausl, al fine di aumentare l’attrattività di quei territori per i medici di base". Delmonte e Cattelani rucordano che i Comuni già da tempo hanno adottato, nei limiti delle loro possibilità, azioni a supporto sia della cittadinanza sia dei professionisti sanitari che, a rotazione, si sono ritrovati a dover coprire le zone rimaste senza medico. "È ora che la Regione assuma un ruolo attivo nel garantire un’assistenza sanitaria adeguata a tutte le comunità, indipendentemente dalla posizione geografica". "Noi sindaci dell’Unione – afferma il presidente Elio Ivo Sassi – siamo sempre stati disponibili e pronti a dare la massima collaborazione nell’interesse dei nostri cittadini però la Regione ci deve venire incontro. I Comuni mettono a disposizione gratuita gli ambulatori e cercano di agevolare l’abitazione del medico condotto. Altro non possiamo fare".

Settimo Baisi