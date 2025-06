Montagna, ultima chance per cinque squadre. Leguigno-Gatta ha il sapore dello spareggio

Giro di boa delle qualificazioni per il 73° Torneo della Montagna con 5 squadre già all’ultima spiaggia. Nella prima domenica con 8 gare previste, autentico spareggio fra un Leguigno ancora al palo e il Gatta. Serve un mezzo miracolo ai locali che devono vincere e sperare in risultati favorevoli nell’ultimo round che li vedrà a riposo per entrare nel poker di squadre fra cui decretare le due qualificate dell’anomalo girone D. Nei biancazzurri confermato solo De Rinaldis, rientra Bocchialini e si cercano tre esterni, mentre i granata sono alla caccia di una seconda punta al posto del vacanziero Saccà da affiancare al bomber Grasso, confermato assieme con Lombardo, Biagioni e Pampaloni; grave la perdita del residente Spigoni (2007) che si è fratturato un malleolo in una sfida del torneo Juniores.

Ultima chiamata anche per la Querciolese che cambia in attacco affidandosi al toscano Bongiorni del Tau Altopascio per far saltare il bunker del Castelnovo Capitale; confermato in porta Narduzzo, oltre ai difensori Melloni e Varoli.

Solo un risultato per il Collagna che scende a Cerredolo per riscattare i precedenti due ko: mister Monelli può contare di nuovo sui locali Falco e Franchi, mentre si cerca un centravanti; in difesa spazio al confermato Bertozzini, in mediana Orlandi e sulla tre-quarti lo scandianese Barbieri. Dubbi in casa Cerredolo legati al ballottaggio fra il guardiano toscano Lagomarsini, già ingaggiato domenica, e il montanaro Chiossi; certezze in difesa con Cuomo in difesa e in attacco con Valenta.

Nonostante un gioco scintillante ma poco produttivo, il Castellarano insegue il primo hurrà ospitando i campioni del Villa Minozzo, ripartiti domenica scorsa grazie ad un double del bomber Ferrario. I granata dovrebbero ripresentare la stessa rosa del posticipo di lunedì sera, mentre i biancorossi riabbracciano Maspero al posto dell’ex granata Angiulli.

Serve un blitz al Felina che per rilanciarsi nel girone B di ferro deve battere la storia che da un ventennio non riserva vittorie contro un Cervarezza a punteggio pieno. I bismantovini del trainer Manfredi sostituiscono in attacco Gningue con Diana (Casatese Merate) e devono ancora rinunciare al locale doc Briselli infortunato; nei termali di mister Cecchi debutto in questo Montagna per il guardiano locale Alessandro Malpeli che raccoglie il testimone dal collega Torcianti, mentre ritornano sui nostri monti il fantasista Mobilio (Grosseto), il bomber Diop al posto dell’ex granata Guidone, mentre 1° gettone per il centrocampista Pastore del Lentigione.

Primato in palio fra Baiso/Secchia e Spqm Montecavolo, avversari anche l’anno scorso; nei matildici dovrebbe debuttare il forte mediano Ababio (Nibbiano), già colonna del Vettus. Secondo impegno casalingo di fila per il Trinità che col dubbio legato al bomber ex professionista Ceravolo attende il capolista Tricolore Carpineti Valestra. Negli ospiti si rivedono i big toscani Simonetti e Riccobono.

Interessante sfida fra Olimpia Roteglia e Borzanese che si contendono l’argento: i boys del trainer Bardelli puntano a riconfermare la rosa di mercoledì, ad eccezione dell’acciaccato Paganelli, mentre il team di Lauro Bonini registra variazioni. Rientrano il guardiano Marchi e il fantasista Francesco Ametta, mentre è out il vacanziero Mesoraca; sul fronte esterni il baby puntero Fiorani (2005) dei marchigiani del Montecchio Gallo, visto alle nostre latitudini negli spareggi nazionali di Eccellenza contro la Vianese, rileva D’Este e in difesa si rivede Brunetti che sostituisce il pari ruolo Reggiani.

Il programma con sedi, orari e arbitri (ore 16 i Giovanissimi, ore 17.03 i Dilettanti). Girone A: Baiso/Secchia (4)-Spqm Montecavolo (4) a Baiso (De Iure e Accomando); Cerredolo (2)-Collagna (0) a Cerredolo ore 17 i baby, ore 18.30 i seniores (Mandato e De Carluccio). Girone B: Castellarano (1)-Villa Minozzo (3) a Castellarano (Csi di Parma e Lusetti); Cervarezza (6)-Felina (1) al Centro Coni di Castelnovo Monti (quaterna Csi di Parma). Girone C: Querciolese (0)-Castelnovo Capitale (4) a San Giovanni di Querciola (Redeghieri e Baldanza); Trinità (3)-Tricolore Carpineti Valestra (4) a Trinità ore 17 i baby e ore 18.30 i seniores (Domenico Colloca e Sermolino). Girone D: Leguigno (0)-Gatta (1) a Leguigno (Soncini e Apice); Olimpia Roteglia (3)-Borzanese (4) a Roteglia (Di Sabatino e Manco); riposa: Cavola (9).