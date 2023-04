Montalto scende tra la folla Il ’Ciga’ chiede da bere e Kabashi intona i cori

di Giuseppe Marotta

Quando sembrava che il pullman scoperto stesse rientrando senza che nessun calciatore fosse sceso, ecco che Adriano Montalto (e chi altrimenti?) ha rotto gli schemi. Sono le 19,15 quando, col bus che stava per imboccare la circonvallazione, il bomber siciliano scende dal bus abbandonandosi all’abbraccio della città. Aveva così tanta gente addosso che lo stesso ‘tagliagole’ poco dopo ha bussato sul bus per ritornare dai compagni. Un’esultanza travolgente. Non solo giocate in campo che hanno portato alla Serie B, ma i giocatori hanno anche regalato colpi estrosi ieri sul bus.

Alle 18,11 la partenza dallo stadio: ultimo a salire il magazziniere Matteo Ferri. "Dai Matte muoviti!", ha urlato Sciaudone. Tra i trascinatori anche Cigarini, che ha chiesto al segretario Nicola Simonelli "Ma dov’è il bere?". Una bottigliona l’aveva Laezza che, improvvisatosi cameriere, ha versato a tutti lo spumante. Non poteva mancare la musica, gestita da Capone con una maxi cassa portatile. Sulle note di "Shakerando" l’autista (che non era il "solito" Lillo Gaspari, anche lui a far festa sul bus) parte: direzione centro. "Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie B": il coro più intonato da uno scatenato Kabashi e dai compagni. Tornando a Montalto, merita menzione l’outfit: occhialini piccoli e tondi in stile John Lennon, e sigaro. Occhiali, ma grandi e scuri, anche per Varela: uno dei più scalmanati. Tra i "man of the match" del giorno, appunto, Kabashi: ha mandato baci a tutta la folla, e poi si è messo a sventolare una bandiera, che aveva preso da un tifoso, con raffigurato un Diana esultante con le braccia aperte. Ma non è stato l’unico oggetto curioso (tanti anche i fumogeni) arrivato sul bus dai tifosi: Rossi ha preso, e indossato, una parrucca granata, e poi a bordo è arrivato anche un…carrello da supermercato. Alle 18,55 ecco l’arrivo in piazza della Vittoria. I giocatori hanno immortalato col telefonino il momento colorato da migliaia di tifosi con fumogeni, botti, cori e fuochi d’artificio.

Il presidente Carmelo Salerno (a bordo anche il vicepresidente Giuseppe Fico e il dg Vittorio Cattani) mostrava estasiato il trofeo del campionato vinto. In piazza il bus non si è fermato, ma ha solo rallentato e poi ha imboccato corso Cairoli: una via stretta, dove i tifosi hanno preso le sembianze di un vero fiume granata e dove Laezza, a cavalcioni sui bordi del pullman, faceva da capopopolo. Poi l’episodio di Montalto e la giornata per Cigarini e compagni è finita col ritorno allo stadio (alle 19,20 la pioggia ha accelerato le operazioni di rientro) e con una cena in tutta tranquillità con compagni e tutti i familiari al circolo "Pigal", nei pressi del "Città del Tricolore".

Oggi, alle 12, una delegazione granata (presente il patron Romano Amadei), sarà ricevuta dal sindaco Luca Vecchi alle ore 12 alla Sala del Tricolore. Una festa infinita.