Montanari fa un omaggio a Yuval Avital

La sala civica di via Morandi di Albinea ospiterà, dal 28 aprile al 28 maggio, la mostra ‘Omaggio fotografico a Cadavre Exquis’ di Yuval Avital. L’artista autore degli scatti è il fotografo albinetano Primo Montanari (nella foto uno degli scatti in mostra). L’iniziativa rientra nel circuito Off di Fotografia Europea 2023. L’inaugurazione si terrà sabato alle 11 alla presenza dell’artista. Montanari conduce da anni una ricerca fotografica dedicata alla street art e ai murales disseminati nella città di Reggio. Grazie alla disponibilità di Farmacie Comunali Riunite ha avuto l’opportunità di fotografare il murale Cadavre Exquis di Yuval Avital, creato per mano dello street artist Simone Ferrarini sui muri esterni dei magazzini di via Doberdò a Reggio. Le fotografie, raccolte in un libro d’artista e stampate su cromalux, materiale metallico di ultima generazione, presentano una grande qualità sotto il profilo tecnico e artistico consentendo di apprezzare alcuni dettagli del lavoro di Avital e facendone emergere aspetti inediti e sorprendenti da un punto di vista formale e coloristico. La mostra è realizzata dal Comune di Albinea in collaborazione con Fcr Farmacie Comunali Riunite e Le Comunali di Reggio e con la farmacia comunale di Albinea.

m. b.