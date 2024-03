Montanari in vasca nei 200 misti

Tutto pronto per l’avventura nei campionati italiani assoluti di Alessandro Montanari. L’atleta classe 2003 dell’Equipe Sportiva, che si allena agli ordini del tecnico Davide Baffioni alle piscine Komodo di Rubiera e Azzurra di Scandiano, si misurerà stamane nei 200 stile libero, andando a caccia di un approdo per la finale, riservata agli 8 migliori tempi e in programma alle 17,30 (diretta TV su Rai Sport). Il curriculum sportivo di Montanari è colmo di successi con vari titoli nazionali, in cui spiccano il secondo e quarto posto rispettivamente nei 200 e 400 misti ai Criteria Giovanili del 2019. Anche dopo un periodo di pausa dal nuoto, i risultati non si sono fatti attendere, centrando la qualificazione alla kermesse tricolore in corso di svolgimento a Riccione. "Alessandro è un atleta brillante e un ragazzo determinato che si è distinto negli anni per passione e dedizione alla squadra. Tutta la società fa il tifo per lui" fanno sapere dall’Equipe Sportiva.