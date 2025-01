Montecatini, ponte chiuso domani per togliere i tronchi

Domani mattina sarà chiuso il ponte di Montecatini per consentire la rimozione dei tronchi. L’intervento è stato ufficialmente annunciato dal sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro. "Sabato mattina – sottolinea il primo cittadino rubierese – il ponte di Montecatini sarà chiuso al traffico per il tempo necessario ad una ditta specializzata a rimuovere il legname che si è accumulato negli ultimi mesi in vista della prossima stagione".

Nel febbraio del 2024, il ponte era stato riaperto dopo la sua messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, integralmente finanziata dall’Unione Europea con i fondi del Pnrr. La struttura era stata sottoposta ad un’operazione di consolidamento con l’inserimento di tiranti d’acciaio collegati a una soletta di cemento armato. Ora la struttura è molto più resistente.