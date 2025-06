Montecavolo al tappeto. La squadra di Barozzi ringrazia Caputo e Jassey

BAISO 2 SPQM MONTECAVOLO 1

BAISO/SECCHIA: Cipriani, Pavarini (20’st Carani), Incerti, Ovi (30’st Ghinelli), Bonalumi, Marcaletti, Benassi (25’st Astolfi), Sabelli, Jassey, (44’st Sa.Caputo) Si.Caputo (42’st Casini), D.Barozzi. A disp.: Pellesi, Abbati, Bondavalli, Piccinini. All.: L.Barozzi

SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Borghi, Grisendi (4’st Boschiroli), M.Piermattei, A.Grossi (26’st Semeraro), Tanchis, F.Piermattei, Contini (42’st M.Grossi), Leonardi, Dall’Asta (19’st V.Benassi), Fiocchi. A disp.: Portioli, F.Benassi, Cerrelli, F.Grossi, Incerti. All.: Barazzoni (Unni indisponibile)

Arbitro: Accomando (Della Scala e Abissino)

Reti: Si.Caputo (B) al 20’st, Jassey (B) al 30’st, Boschiroli (S) al 42’st.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Bonalumi, Benassi, Sa.Caputo. Angoli: 3-5. Nei Giovanissimi divertente pari per 2-2: per Baiso un autogol e gol di Grassadonia, mentre per l’Spqm ecco la doppietta di Boccacci. Baiso fermo con un solo punto all’ultimo posto, mentre l’Spqm ha 5 punti e insegue il Collagna che ne ha due in più.

Seconda vittoria in tre turni, che sommato al pari fanno quota 7 punti, e il Baiso si candida fortemente per un posto ai quarti di finale, e perché no anche come una delle candidate ad arrivare in fondo. Si decide tutto nell’ultima fase della gara: al 65’ ecco il gol che spezza l’equilibrio di Simone Caputo. Passano dieci minuti e Jassey manda in estasi i suoi col prezioso raddoppio. A tre giri d’orologio dal 90’ il gol di Boschiroli, ma è troppo tardi e Baiso esulta. Da segnalare la prova di Jassey, che aveva propiziato con una grande azione il vantaggio di Simone Caputo. Il gol dello stesso numero 10 è un delizioso pallonetto, segnato al portiere Celeste: i due si conoscono bene avendo giocato insieme nel Sasso Marconi.