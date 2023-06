Montecavolo, nasce la scuola provvisoria

1 In via Togliatti

È iniziata la posa dei moduli prefabbricati che dal prossimo anno scolastico ospiteranno 354 studenti della scuola media Balletti. Da settembre i ragazzi andranno in via Togliatti a Montecavolo, nell’area adiacente alla primaria "Mameli", per il periodo necessario a demolire la vecchia scuola e realizzare, a Quattro Castella, il nuovo Polo scolastico.

2 Quattro anni

Secondo il progetto, occorreranno quattro anni per la costruzione e l’allestimento dei nuovi edifici, progetto finanziato dal Miur per 8 milioni e 200mila euro nell’ambito del Pnrr. La struttura prefabbricata si compone di moduli affiancati a "ferro di cavallo" (1528 mq) su unico piano; i moduli hanno un’altezza di circa 4 metri.

3 Previste 15 aule

"In questa scuola - spiegano dal Comune - sono previste 15 aule, 4 laboratori, 3 aule per attività di sostegno, un grande atrio oltre naturalmente a servizi igienici, ripostigli e spazi per insegnanti, dirigenza e personale ausiliario".

