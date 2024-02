Montecavolo ricorda il coraggioso sciopero di ottant’anni fa

Venerdì Montecavolo commemora lo sciopero del 1° marzo 1944, quando tutto il paese (unico nel reggiano) seguì l’invito del Comitato nazionale di liberazione e si fermò, bloccando anche le strade; nell’occasione due militi fascisti furono picchiati. Per rappresaglia, nei giorni successivi, Montecavolo fu messo a soqquadro e decine di persone arrestate; fu ordinata la chiusura temporanea degli esercizi pubblici e il sequestro di tutte le radio. I disordini causarono anche la morte del castellese Romeo Ghidoni. Nell’80°, alle 9.45, un corteo attraverserà il paese dal Monumento in via F.lli Cervi (presso la Casa del Volontariato) fino al Monumento della Resistenza in piazza 1 Marzo. Al termine della commemorazione con il sindaco e l’Anpi, è in programma una "Camminata storica" animata dagli alunni della scuola media "Balletti" verso il borgo di Scampate, centrale nelle vicende d’allora.

f.c.