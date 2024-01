"Montecavolo, tutto risolto: il medico ci sarà"

Caos al Santa Maria Nuova per il cambio del medico: in oltre 250 hanno affollato atrio e sportelli nel pomeriggio di mercoledì, in particolare persone provenienti da Quattro Castella, ma anche molti di Reggio e provincia che non riuscivano a gestire la pratica da casa tramite internet o fascicolo sanitario. La preoccupazione maggiore tra i cittadini era dovuta al rischio che Montecavolo restasse senza medico. "Quello delle cure primarie è un servizio di prioritaria importanza per la collettività con il medico di base che è da sempre un punto di riferimento per i cittadini – la premessa del sindaco di Quattro Castella, Alberto Olmi ". Sul nostro territorio sono attivi 9 medici. Sei operano nella medicina di gruppo (Domus medica Ermanno Paganini) che ha sede a Puianello, nella Casa della Salute (via Amendola, 1). Nello stesso edificio, al primo piano, c’è l’ambulatorio di un’altra dottoressa. Per quanto riguarda Montecavolo e Quattro Castella, nei giorni scorsi ho incontrato i referenti dell’Ausl e i medici incaricati del servizio di assistenza primaria per prevenire una potenziale situazione di ‘vacanza’ venutasi a creare a seguito del prossimo pensionamento del dottor Gianfranco Monti e del trasferimento in altra provincia della dottoressa Giulia Galliano". Olmi fa notare che si sono "prontamente messi a disposizione e attivati anche con sopralluoghi sul territorio per individuare eventuali nuovi locali da destinare alla funzione sanitaria". La buona notizia: "Dopo giorni di dialogo, ascolto e confronto, siamo arrivati a confermare la presenza del medico di base a Montecavolo con il dottor Lorenzo Mercati che ’raccoglie il testimone’ di Monti ed è già operativo nell’ambulatorio di via Fratelli Cervi, 29”. A Quattro Castella, invece, "è già in servizio la dottoressa Rocio Garcia Sampedro nell’ambulatorio di via Allegri, 14. Questa soluzione garantisce così il presidio su tutto il territorio, lasciandoci aperta la possibilità di realizzare in futuro una seconda Medicina di gruppo per arricchire l’efficacia del servizio", spiega il sindaco.

"Ogni assistito interessato ha ricevuto sms e lettera cartacea, con una decina di giorni di anticipo" con "la comunicazione della cessazione dell’incarico del proprio medico di medicina generale e della necessità di esprimere una nuova scelta". Si specificavano le varie modalità con cui fare la scelta: attraverso fascicolo sanitario elettronico, solo per la scelta di un medico del proprio ambito territoriale, o attraverso il modulo dedicato (secure form), accedendo ai servizi online sul sito Ausl https://www.ausl.re.it/servizi-online o direttamente al link https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=CAMBIOMMGPLS telefonando al numero 0522-335687 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30) o, ancora, accedendo direttamente agli sportelli polifunzionali dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (dalle 15 alle 17 del mercoledì, giovedì e venerdì). La modalità sportello "è stata implementata da maggio 2022 per permettere alla cittadinanza una maggior fruibilità del servizio – specifica l’Ausl -, agevolando l’utenza nell’accesso diretto allo sportello. Precedentemente infatti era possibile evadere questo tipo di pratica solo su appuntamento, dilatando quindi notevolmente i tempi di attesa”. Nella giornata del 17 gennaio (quella in cui è stato realizzato il servizio del Carlino al Santa Maria Nuova), dalle 15 alle 17 "si sono presentate agli sportelli polifunzionali 263 persone. Le pratiche sono state tutte prese in carico ed evase, con un ritardo di 30 minuti sul termine previsto. Nella giornata sono state gestite oltre 360 pratiche riguardanti i medici di Montecavolo e Quattro Castella".

Chiara Gabrielli