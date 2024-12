Montecchio: annullata l'installazione della pista di pattinaggio per conflitti economici

Troppe piste da pattinaggio sul ghiaccio in un territorio ristretto, conflitti economici tra giostrai e 'garbati' inviti ai concorrenti a cambiare zona. Ci sarebbe questo dietro alla mancata installazione di un impianto temporaneo a Montecchio, annunciata e attesa da tantissime persone. Una situazione al limite, assai poco 'natalizia'.

A subire la presunta angheria sarebbe stato il 'Notari Sport Club' che aveva, in tempi non sospetti, annunciato la nuova opportunità invernale presso le strutture sportive comunali che ha in gestione. È la stessa società a confermarlo con grande rammarico sui social: "A inizio ottobre avevamo firmato il contratto per la consegna e gestione della pista con un’azienda di Modena, versando una caparra e avviando i lavori. Tutto sembrava procedere per il meglio. A metà novembre alcuni segnali ci avevano fatto preoccupare, ma abbiamo deciso di proseguire. Il 27 novembre, data prevista per la consegna della pista, il mezzo con l’attrezzatura non è arrivato. Dopo aver contattato il fornitore, ci è stato comunicato che, per motivi non del tutto chiari, tra cui, pare, alcune spiacevoli pressioni esterne, non avrebbero potuto rispettare il contratto".

Il Club aggiunge: "Abbiamo cercato alternative fino all’ultimo, contattando nuovi fornitori e tentando di salvare l’evento, ma non è stato possibile trovare una soluzione in tempi così stretti. Con grande rammarico, siamo stati costretti ad annullare un progetto. Sarà nostro interesse far valere il contratto nelle sedi opportune, ma siamo consapevoli che questo non restituirà ai cittadini di Montecchio la pista tanto desiderata".