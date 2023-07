Montecchio, bastonate al disabile per l'accesso all'autolavaggio

Montecchio (Reggio Emilia), 21 luglio 2023 – Un diverbio nato dai turni per accedere all’autolavaggio, in una stazione di servizio della val d’Enza. Una lite culminata con l’aggressione fisica ad opera di un uomo sessantenne che ha colpito con bastonate un uomo con disabilità di 52 anni, il quale è stato poi medicato in ospedale per traumi guaribili in una settimana. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri, che hanno segnalato alla magistratura il sessantenne, che dopo aver colpito il disabile col bastone si era allontanato in auto. Grazie ai dati della targa si è risaliti all’indagato, che deve rispondere di lesioni aggravate. Era accaduto circa un mese fa. Le indagini dei carabinieri di Montecchio hanno portato al presunto responsabile, che è stato denunciato. Una questione sulla priorità dell’accesso al servizio di autolavaggio sarebbe alla base del diverbio, che dalle parole si è ben presto trasformato in violenza.