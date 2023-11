Montecchio, brucia casetta in legno nel cortile

Montecchio (Reggio Emilia), 10 novembre 2023 – Vigili del fuoco in azione, verso l’una della scorsa notte, per domare un incendio divampato in via Pascoli, a Montecchio. Ha preso fuoco una casetta in legno, usata come deposito di attrezzature, che era nel giardino di una abitazione privata. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, i quali sono riusciti a limitare i danni alla sola zona della casetta, evitando che il rogo potesse interessare altre strutture adiacenti. I proprietari sono stati avvisati da alcuni vicini di quanto stava accadendo, quando sono stati notati i bagliori delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Sant’Ilario per gli accertamenti, svolti con i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti l'incendio sarebbe da ricondurre ad alcuni carboni ardenti raccolti nella mattinata e lasciati in una busta per essere buttati via successivamente. Probabilmente gli stessi carboni, a contatto con la legna che era nella casetta, hanno fatto divampare l'incendio. Non si registrano conseguenze alle persone.