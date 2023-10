Montecchio, condannato al processo Aemilia finisce in carcere

Montecchio (Reggio Emilia), 14 ottobre 2023 – Per due anni, tra il 2011 e il 2023, aveva commesso reati legati a emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. Episodi emersi da indagini antimafia culminate poi nel processo Aemilia, dove è stato condannato. E la sentenza a carico di uomo di origine calabrese, di 51 anni, ora è diventata definitiva, giudicato colpevole dei reati a lui contestati. Per lui una pena di due anni e due mesi, oltre a interdizioni varie da incarichi di valenza pubblica e in enti economici.

A seguito della condanna, il 51enne ha fatto istanza per l’affidamento in prova ai servizi sociali. Richiesta che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto lo scorso settembre. Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nei giorni scorsi ha emesso la revoca del decreto di sospensione di ordine di carcerazione e il ripristino dello stesso. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri di Montecchio, la cittadina in cui l’uomo abita. Il 51enne calabrese è stato rintracciato a casa e trasferito in carcere per espiare la pene detentiva.