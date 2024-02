Montecchio, deruba le studentesse che fanno ginnastica

Montecchio (Reggio Emilia), 14 febbraio 2024 – Si sarebbe assentato dalla classe con il pretesto di andare in bagno ma, stando alle indagini dei carabinieri di Montecchio, avrebbe invece raggiunto gli spogliatoi femminili della palestra dell’istituto scolastico che frequenta, derubando due ragazze impegnate nella lezione di educazione fisica, rubando dagli zaini denaro contante per alcune decine di euro e un paio di cuffie AirPods del valore di 100 euro. I carabinieri hanno denunciato al tribunale dei minori di Bologna uno studente di 17 anni, residente nel Reggiano, per il reato di furto. Un giovane era stato notato frugare tra gli zaini. Il furto era stato denunciato ai carabinieri di Montecchio, con le indagini che hanno portato al 17enne, studente della scuola teatro del reato. Le testimonianze raccolte dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per inoltrare la denuncia al tribunale dei minori.