Montecchio ospita le ’Correzioni’ di Laura Omacini

Il Comune di Montecchio e l’Associazione culturale artMacs presentano negli spazi rinascimentali di Casa Cavezzi, a Montecchio, “Correzioni”, mostra personale di Laura Omacini (foto), vincitrice della IV edizione del “Premio Massimiliano Galliani per il disegno under 40”, dedicato al disegno e alla ricerca visiva emergente.

La mostra si inaugura alle 18 di oggi alla presenza dell’artista. "Ho scelto il titolo per istinto, come faccio spesso", dice Omacini. "Correzione è una parola che mi risuona in mente da mesi, nel tentativo di correggere ciò che faccio. La correzione è per lo più sentita come un’azione passiva, qualcosa che subiamo, agisce sul lungo periodo. Uno sbaglio si compie in un attimo, la correzione è un processo lungo, un percorso a ritroso che prende origine dal principio stesso dell’errore per comprenderne forma, sostanza e, soprattutto, direzione".

Il “Premio Massimiliano Galliani per il disegno under 40” è promosso dall’Associazione culturale artMacs, istituita a Montecchio Emilia dalla famiglia dell’artista Massimiliano Galliani, prematuramente scomparso nel 2020 all’età di 37 anni, per diffondere e consolidare la sua memoria e sostenere i giovani artisti. Il Comune di Montecchio Emilia è partner e sostenitore di questo progetto ed ha erogato un premio acquisto di 2.500 euro e curato l’organizzazione della mostra personale. Una ulteriore acquisizione, del valore di 2.500 euro, è stata operata dall’Associazione culturale artMacs.

La sede di Casa Cavezzi (via Veneto 29, Montecchio) è aperta fino al 22 giugno 2025 la domenica e nei giorni festivi con orario 15.00-19.00; da lunedì a sabato su prenotazione. L’ingresso è gratuito.

mgbo