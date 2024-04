Montecchio, Pecchini:: "Il Franchini è al sicuro, basta allarmismi"

"L’opposizione stia alla realtà dei fatti: nessun pericolo per il Franchini". Un assist al sindaco (uscente e ricandidato) Fausto Torelli arriva da Mauro Pecchini, segretario comunale di Azione Montecchio, che cerca di fugare i dubbi sul futuro dell’ospedale della Val d’Enza sollevati da Filippo Borghi, candidato sindaco per la lista civica Amiamo Montecchio, che teme che l’apertura a Reggio del Mire (l’Ospedale della donna e del bambino) possa defraudare o addirittura rendere superflui i reparti di Ostetricia-ginecologia degli altri nosocomi reggiani. "Riteniamo molto scorretto – scrive Pecchini – paventare pubblicamente la chiusura di punto nascite e pronto soccorso, perché allo stato attuale si tratta di notizie totalmente prive di fondamento, che generano una inutile e pericolosa preoccupazione nella cittadinanza ai soli fini di una sterile e vuota propaganda elettorale priva di contenuti concreti". "Il punto nascite è al sicuro – aggiunge –, anche grazie all’ampiamento della zona di pertinenza del Franchini, mentre il Pronto soccorso non solo non verrà chiuso, ma verrà affiancato da un Cau che dovrebbe diventare operativo tra ottobre e novembre. Non c’è alcun motivo di fare allarmismo, proprio nel momento in cui si sta compiendo un passo in avanti significativo per l’assistenza sanitaria in Val d’Enza".