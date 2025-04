Montecchio piange Anna. Scomparsa a soli 46 anni

Una madre e una moglie dolcissima, così fiera del salone estetico che aveva costruito negli anni che ha lavorato fino all’ultimo, quando ormai la malattia l’aveva fisicamente prostrata e la costringeva a portare sempre con sé l’ossigeno. Aveva solo 46 anni, Anna Gulenko e si è spenta nelle scorse ore al Santa Maria Nuova, lasciando nel dolore due figli di 17 e 18 anni, e il marito Giuseppe Copoccini, operaio specializzato di una nota azienda locale. I funerali si celebreranno oggi alle 10,45 con partenza del feretro dalle camere ardenti dell’ospedale di Reggio e diretto al cimitero di Coviolo, in attesa della cremazione. Originaria di Mosca, Anna abitava in Italia da moltissimo tempo.

Era titolare del negozio "Selfie Nail & Beauty", situato nel centro commerciale La Terrazza di Montecchio: le sue clienti venivano da tutta la Val d’Enza per farsi fare manicure, pedicure e trattamenti estetici da lei e dalle sue ragazze (vere amiche più che dipendenti), uscendone sempre soddisfatte e gratificate. Tutte erano accolte con un sorriso e affetto, ricambiato, tant’è che quando ieri si è diffusa la notizia del suo decesso sulla pagina Facebook "Sei di Montecchio se" in poche ore sono apparsi oltre 170 messaggi di cordoglio.

"Una donna straordinaria nella sua breve vita ha lasciato un segno d’amore in tutti noi", scrive Maria mentre Monica aggiunge: "La notizia mi ha lasciata vuota ed incredula. Fin dal primo giorno mi hai insegnato umiltà e speranza. Ti ho sempre voluto bene… tutto sorrideva in te ed insegnavi agli altri a farlo. Sarai un angelo stupendo, lassù ti vorranno bene tutti. Fai buon viaggio ed insegnaci a rispettare il prossimo come facevi tu". Giuseppa afferma: "Sono incredula… non è giusto così giovane. Il mese scorso mi hai fatto le unghie e si vedeva che stavi veramente male, ma tu hai detto che stavi bene, nonostante avevi la bombola d’ossigeno accanto, e mi hai detto: passerà… E poi ancora ti ho chiamata al telefono; tu già eri in ospedale, abbiamo parlato ma tu sempre tranquillamente, niente presagiva che dopo una settimana saresti volata in cielo… che Dio ti accolga nel suo immenso giardino. Da lassù dai conforto ai tuoi ragazzi che troppo prematuramente sono rimasti senza la loro mamma bellissima, al tuo sposo, a tutta la tua famiglia". Aggiunge Anna: "Eri una persona meravigliosa, sempre sorridente e con una parola di conforto. Dolce e disponibile con tutti. Cara e presente con i tuoi figli e la tua famiglia. Determinata, professionale e di successo, avevi realizzato il tuo sogno con l’apertura del negozio… Eri amorevole, proprio una bella persona".

Francesca Chilloni