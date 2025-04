Montecchio, presidio in ospedale. I sindacati: "Il personale è a zero". E l’Ausl garantisce altri investimenti

di Francesca Chilloni"A 5 anni dal paziente zero, siamo a zero personale. La situazione dell’ospedale di Montecchio è solo la punta dell’iceberg della condizione di disagio che vivono tutti i lavoratori della sanità pubblica reggiana, da Guastalla a Castelnovo Monti, in quella che è la maggiore azienda pubblica della nostra provincia". La Cisl ieri mattina ha piantato la proprie bandiere all’ingresso del Franchini per chiedere all’Ausl una serie di azioni per migliorare le condizioni di infermieri ed oss, amministrativi e tecnici, senza le quali non si arresterà l’emorragia verso il privato, mansioni meno stressanti o meglio pagate. La ferita s’è aperta dopo che l’Ausl ha comunicato di dover rinviare da marzo ad ottobre la riorganizzazione del nosocomio a causa della carenza di personale. Per Nursind, Cgil e Fp Cisl così non si può andare avanti. Presenti davanti all’ospedale anche la segretaria generale Rosy Papaleo, con i vertici della Funzione pubblica Cisl Gennaro Ferrara, Alberto Ansaloni e Michele D’Amato, ed il sindaco Fausto Torelli.

L’azienda si è affrettata ieri a rassicurare: "Il futuro del Franchini non è in discussione, non si fermano gli investimenti in termini strutturali e di progettazione dei servizi. È riferimento nazionale sul pavimento pelvico, è al centro di una importante riqualificazione chirurgica, con un punto di primo intervento che vede circa 19mila accessi l’anno e un presidio di continuità assistenziale". Ma a fronte di 370 lavoratori, ad oggi mancano dai 3 ai 5 infermieri per reparto, e non si riesce a procedere con la separazione del settore internistico-medico da quello chirurgico.

"Montecchio è una struttura che funziona bene e vogliamo proteggerla, così come faremo per tutte le altre - sottolinea Ferrara -. Le istituzioni devono istituire delle convenzioni per alloggi, per tenere sul territorio quei professionisti su cui si è investito in formazione. Oggi il 40-50% degli stipendi va in affitti. E poi la valorizzazione di chi partecipa ai progetti aziendali, con gratificazione economica; ma anche maggiore coinvolgimento del personale nelle progettualità e nelle scelte. Più welfare aziendale, molto gradito dai dipendenti. Più part time per aiutare soprattutto le neo mamme e contrastare la denatalità… e magari anche asili aziendali". Infine, Ferrara sottolinea: "A livello nazionale il contratto e relativi stanziamenti sul 2025-28, ma anche la copertura per il personale aggredito nei pronto soccorso, sono bloccati a causa di Cgil e Uil. La situazione va sbloccata: vedremo tra 15 giorni come andranno le elezioni delle Rsu".