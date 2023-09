Montecchio, ricercato scoperto da comportamento molesto

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 19 settembre 2023 – Nella zona del supermercato Coop di Montecchio stava arrecando disturbo ai passanti e ai clienti. Un atteggiamento molesto che è stato segnalato ai carabinieri, giunti sul posto poco dopo. L’uomo, un 35enne di origine africana, era senza documenti. E’ stato portato in caserma, dove si è scoperto essere colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’11 settembre dal tribunale di Bologna, per violazioni seguite a un precedente divieto di dimora nel capoluogo emiliano. A quel punto i carabinieri di Sant’Ilario, interventi per l’accertamento, hanno dichiarato lo straniero in arresto, portandolo in carcere. Il 35enne africano era stato arrestato per una tentata rapina a Bologna. Dalla città era stato allontanato con divieto di dimora, violato per ben tre volte. E’ scattato il provvedimento giudiziario per l’arresto. A individuarlo sono stati i carabinieri a Montecchio, chiamati per il comportamento molesto manifestato dall’uomo davanti al centro commerciale. Ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.