Montecchio senza pista da pattinaggio: pressioni esterne e concorrenza sleale?

È giallo sulla pista da pattinaggio sul ghiaccio: tanti montecchiesi cercano di capire in cosa siano consistite le "spiacevoli pressioni esterne" che hanno portato la società modenese fornitrice a non rispettare il contatto con il Notari Sport Club, lasciando la cittadinanza priva di un impianto che avrebbe in modo meraviglioso animato il periodo natalizio.

Il sindaco Fausto Torelli, viste le polemiche scaturite sui social, ieri ha specificato che "l’amministrazione comunale aveva visto l’installazione della pista al Notari come molto positiva, al punto che è stata coinvolta in un parziale finanziamento per la riduzione dei costi per l’ingresso dei bambini montecchiesi sotto i 10 anni. Tutta la parte realizzativa e contrattuale però non ha riguardato assolutamente il Comune, è stata in capo al gestore del Notari; le mancanze contrattuali che sono alla base della vicenda, esulano totalmente il ruolo dell’amministrazione. Siamo profondamente dispiaciuti di tutto ciò perché l’iniziativa stata condivisa e finanziata".

Ma ai cittadini non basta. Lo scrittore Eugenio Pattacini sulla pagina Fb "Sei di Montecchio…" afferma: "Sarebbe opportuno dare un nome e cognome a quelle pressioni. Detta così potrebbe fare pensare a situazioni esterne al paese… Esistono famiglie che avevano già parlato con i bambini di andare a pattinare e questa delusione è una grande responsabilità che deve necessariamente avere un nome e un cognome".

Altri cittadini si spingono oltre, parlando di un problema di concorrenza sleale: "Pressioni esterne: vuol dire che qualcuno (chi?) ha obbligato la ditta a non fornire la pista?". Certo è alcuni passaggi della mesta comunicazione dello Sport Club lasciano intendere che lo stesso abbia subito gli effetti di un contrasto commerciale avvenuto altrove: "A metà novembre… alcuni segnali ci avevano fatto preoccupare, ma abbiamo deciso di proseguire con fiducia. Il 27 novembre, data prevista per la consegna della pista, il mezzo con l’attrezzatura non è mai arrivato. Dopo aver contattato il fornitore, ci è stato comunicato che, per motivi non del tutto chiari, tra cui, pare, alcune spiacevoli pressioni esterne, non avrebbero potuto rispettare il contratto".

Nella bagarre su Fb sono intervenuti anche alcuni politici locali, tra i quali il consigliere comunale di maggioranza Mauro Pecchini, a cui ha risposto quello di minoranza Stefano Raschi (Viviamo): "Come amministrazione, dovreste ‘indagare’ sui fattori esterni. Suggerimento... forse a qualcuno dava ‘fastidio’?".

A sostenere il post di Pecchini, l’ex sindaco Iller Cavatorti, al quale replica invece Elisabetta Dazzi, sempre di Viviamo. Altre piste da pattinaggio sul ghiaccio, in questo periodo, sono state installate tra l’altro a Bibbiano, Montecavolo, Reggio e Castelnovo Sotto.