Montecchio, una poltrona ginecologica grazie al golf

Montecchio (Reggio Emilia), 7 novembre 2023 - Grazie alla ventunesima edizione del “Memorial Idea Giroldini”, competizione di golf a scopo benefico, è stata destinata una somma di 11 mila euro all’ospedale Franchini di Montecchio, per l’acquisto di una poltrona ginecologica Schmitz Arco Matic, ora in uso nell’ambulatorio uroginecologico del Centro del Pavimento Pelvico dove, grazie alla sua possibilità di movimentazione elettrica, faciliterà il posizionamento delle pazienti con limitazioni motorie e consentirà di effettuare la visita in posizione ottimale ai fini di una corretta diagnosi. La donazione è stata resa possibile grazie al contributo economico di numerose imprese e associazioni che ogni anno sponsorizzano e sostengono con elargizioni la missione solidale del Memorial, ricordo, solidarietà, sport e dell’omonima Fondazione fondata nel 2002 dal patron Ovidio Cocconi per onorare la memoria della moglie Idea Giroldini, prematuramente scomparsa. Presenti alla consegna ufficiale dell’attrezzatura la responsabile dello stabilimento di Montecchio, Maria Chiara Rompianesi, la direttrice di Ostetricia e Ginecologia, Daniela Viviani, Paolo Montanari, direttore dell’Unità Internistica Multidisciplinare del Franchini, la direttrice del distretto di Montecchio, Barbara Gilioli, il direttore del presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, Giorgio Mazzi, il quale ha espresso la propria gratitudine: “Da molti anni Ovidio Cocconi, tramite la Fondazione, promuove iniziative benefiche a sostegno della Sanità e del Terzo settore. Gli siamo riconoscenti per questa sua particolare e incessante attenzione alle necessità di chi ogni giorno dedica la propria professionalità e il proprio impegno alla tutela della salute dei pazienti”.